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Порошенко назвав "найрезультативніші реформи"

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КИЇВ. 18 червня. УНН. Децентралізація, яка стала запобіжником від розмов про федералізацію, є однією з найрезультативніших реформ разом з безвізом, Угодою про асоціацію і реформуванням сектору оборони і безпеки. Про це сьогодні сказав Президент України Петро Порошенко під час виступу на ХІV Українському муніципальному форумі, передає УНН.

"Децентралізація, врешті-решт стала ключовою реформою, однією з найрезультативніших разом з безвізом, Угодою про асоціацію, з реформуванням сектору оборони і безпеки. Децентралізація за визначенням, в тому числі, і всього світу стала однією з найефективніших реформ в державі… Упевнений в тому, що на майбутнє, на багато років стало дуже ефективним щепленням від федералізації", - наголосив він.

Президент зазначив, що децентралізація відповідає нашим євроінтеграційним планам. Також, за його словами, вона є ефективною частиною української антикорупційної системи.

Нагадаємо, віце-прем'єр Геннадій Зубко заявив, що в Україні необхідно провести тарифну децентралізацію.

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