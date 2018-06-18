Порошенко назвав "найрезультативніші реформи"

"Децентралізація, врешті-решт стала ключовою реформою, однією з найрезультативніших разом з безвізом, Угодою про асоціацію, з реформуванням сектору оборони і безпеки. Децентралізація за визначенням, в тому числі, і всього світу стала однією з найефективніших реформ в державі… Упевнений в тому, що на майбутнє, на багато років стало дуже ефективним щепленням від федералізації", - наголосив він.

Президент зазначив, що децентралізація відповідає нашим євроінтеграційним планам. Також, за його словами, вона є ефективною частиною української антикорупційної системи.

Нагадаємо, віце-прем'єр Геннадій Зубко заявив, що в Україні необхідно провести тарифну децентралізацію.