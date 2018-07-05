Порошенко на предстоящем саммите НАТО будет сидеть рядом с Трампом

"Он (Порошенко - ред.) не только будет с ним (Трампом - ред.) пересекаться - они будут сидеть рядом. Сначала на заседании, посвященном Украине. Украина (Ukraine) находится там же, где и США (USA)", - отметил дипломат, отвечая на вопрос о том, будут ли встречаться во время саммита Порошенко с американским лидером.

Пристайко пояснил, что рассадка лидеров на заседании - это задача протокола. Сначала идет Генеральный секретарь, затем, начиная с Албании, по кругу страны размещены по алфавиту.

"... мы работаем и над отдельной встречей. Все это время, два дня, лидеры будут встречаться, общаться, будет достаточно оснований для того, чтобы с 29 самыми мощными на планете лидерами встретиться, а также с очень важными для нас партнерами", - сказал Пристайко.

Как сообщал УНН, Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Брюсселе планирует заявить, что США больше не будут "свиньей-копилкой" для всего мира.