Порошенко на предстоящем саммите НАТО будет сидеть рядом с Трампом
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко и президент США Дональд Трамп сидеть рядом во время встречи с участием Украины и Грузии в рамках саммита НАТО. Об этом в комментарии УНН рассказал глава миссии Украины в НАТО Вадим Пристайко.
"Он (Порошенко - ред.) не только будет с ним (Трампом - ред.) пересекаться - они будут сидеть рядом. Сначала на заседании, посвященном Украине. Украина (Ukraine) находится там же, где и США (USA)", - отметил дипломат, отвечая на вопрос о том, будут ли встречаться во время саммита Порошенко с американским лидером.
Пристайко пояснил, что рассадка лидеров на заседании - это задача протокола. Сначала идет Генеральный секретарь, затем, начиная с Албании, по кругу страны размещены по алфавиту.
"... мы работаем и над отдельной встречей. Все это время, два дня, лидеры будут встречаться, общаться, будет достаточно оснований для того, чтобы с 29 самыми мощными на планете лидерами встретиться, а также с очень важными для нас партнерами", - сказал Пристайко.
Как сообщал УНН, Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Брюсселе планирует заявить, что США больше не будут "свиньей-копилкой" для всего мира.