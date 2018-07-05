Порошенко на майбутньому саміті НАТО сидітиме поруч з Трампом
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. Президент України Петро Порошенко та Президент США Дональд Трамп сидітимуть поруч під час зустрічі за участі України та Грузії в рамках саміту НАТО. Про це в коментарі УНН розповів голова місії України в НАТО Вадим Пристайко.
“Він (Порошенко — ред.) не тільки буде з ним (Трампом — ред.) перетинатись — вони будуть сидіти поруч. Спочатку на засіданні, присвяченому Україні. Україна (Ukraine) знаходится там само, де й США (USA)”, — зазначив дипломат, відповідаючи на запитання про те, чи будуть зустрічатись під час саміту Порошенко з американським лідером.
Пристайко пояснив, що розсадка лідерів на засіданні — це завдання протоколу. Спочатку йде Генеральний секретар, потім, починаючи з Албанії ,по колу країни розміщені за алфавітом.
“...ми працюємо і над окремою зустріччю. Весь цей час, два дні, лідери будуть зустрічатись, спілкуватись, буде достатньо підстав для того, щоб з 29 найпотужнішими на планеті лідерами зустрітись, а також з дуже важливими для нас партнерами”, — сказав Пристайко.
Як повідомляв УНН, Президент США Дональд Трамп на саміті НАТО в Брюсселі планує заявити, що США більше не будуть “свинею-скарбничкою” для всього світу.