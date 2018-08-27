Порошенко: мы не допустим федерализации

"Украина является унитарным государством. Мы не допустим федерализации в принципиальных и ключевых элементах функционирования государства", - заявил Порошенко.

Ранее Порошенко заявил, что "децентрализация, в конце концов стала ключевой реформой, одной из самых результативных вместе с безвизом, Соглашением об ассоциации, с реформированием сектора обороны и безопасности. Децентрализация по определению, в том числе, и всего мира стала одной из самых эффективных реформ в государстве ... Уверен в том, что на будущее, на многие годы стало очень эффективной прививкой от федерализации".