Порошенко: ми не допустимо федералізації
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Влада не допустить федералізації в принципових і ключових елементах функціонування України.
Про це під час візиту до Миколаївської області заявив Президент України Петро Порошенко, передає кореспондент УНН.
“Україна є унітарна держава. Ми не допустимо федералізації в принципових і ключових елементах функціонування держави”, — заявив Порошенко.
Раніше Порошенко заявив, що "децентралізація, врешті-решт стала ключовою реформою, однією з найрезультативніших разом з безвізом, Угодою про асоціацію, з реформуванням сектору оборони і безпеки. Децентралізація за визначенням, в тому числі, і всього світу стала однією з найефективніших реформ в державі… Упевнений в тому, що на майбутнє, на багато років стало дуже ефективним щепленням від федералізації".