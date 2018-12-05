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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
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Порошенко: Киев ждет от Запада не слов, а действий после событий в Керченском проливе

Киев • УНН

 • 9418 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Власти Украины ожидают от западных государств конкретных действий в связи с событиями в Керченском проливе, а также хотели бы пригласить корабли НАТО в Азовское море. Об этом заявил во вторник в интервью Bloomberg Президент Украины Петр Порошенко, сообщает УНН.

Порошенко: Киев ждет от Запада не слов, а действий после событий в Керченском проливе

Украинскому лидеру был задан вопрос о том, удовлетворен ли он реакцией западных стран на произошедшее. Порошенко в связи с этим выразил признательность иностранным партнерам. “Заявление США, „семерки“, Евросоюза, других наших союзников, различные жесткие высказывания — это, определенно, мощная поддержка Украины, — сказал он. — Но, думаю, в этой ситуации, в то время, как западные партнеры делают жесткие заявления, (президент России Владимир) Путин — действует”.

Президент Украины также добавил: “В этой ситуации, определенно, нам также нужно больше координироваться с тем, чтобы действовать”. “Действовать — это не значит начинать войну”, — пояснил Порошенко. “Действовать — это значит новый пакет санкций против России, возможно, под названием „азовские санкции“, безусловное наращивание присутствия НАТО в Черном море и, возможно, в Азовском море”, — отметил он. Порошенко добавил, что власти в Киеве “пригласили бы корабли НАТО, чтобы сохранять стабильность”.

Порошенко также был задан вопрос о том, оказали ли события в Керченском проливе влияние на экономику Украины или на готовность инвесторов вкладывать средства в строну. “Мой ответ — несомненно нет. Во-первых, потому что мы не ограничиваем ничьи права, в том числе экономических субъектов. У нас стабильная банковская система, у нас стабильный валютный курс”, — заверил он.

Напоминаем, Госдеп пообещал России “последствия и боль” за украинских моряков.

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