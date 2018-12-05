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Порошенко: Київ чекає від Заходу не слів, а дій після подій в Керченській протоці

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. Влада України очікує від західних держав конкретних дій у зв’язку з подіями в Керченській протоці, а також хотіла б запросити кораблі НАТО в Азовське море. Про це заявив у вівторок в інтерв’ю Bloomberg Президент України Петро Порошенко, повідомляє УНН.

Порошенко: Київ чекає від Заходу не слів, а дій після подій в Керченській протоці

Українському лідеру було поставлено питання про те, чи задоволений він реакцією західних країн на те, що сталося. Порошенко в зв’язку з цим висловив вдячність іноземним партнерам. “Заява США, „сімки“, Євросоюзу, інших наших союзників, різні жорсткі висловлювання — це, безумовно, потужна підтримка України, — сказав він. — Але, думаю, в цій ситуації, в той час, як західні партнери роблять жорсткі заяви, (президент Росії Володимир) Путін — діє”.

Президент України також додав: “У цій ситуації, безумовно, нам також потрібно більше координуватися з тим, щоб діяти”. “Діяти — це не означає починати війну”, — пояснив Порошенко. “Діяти — це значить новий пакет санкцій проти Росії, можливо, під назвою „азовські санкції“, безумовне нарощування присутності НАТО в Чорному морі і, можливо, в Азовському морі”, — зазначив він. Порошенко додав, що влада в Києві “запросила б кораблі НАТО, щоб зберігати стабільність”.

Порошенко також було поставлено питання про те, чи здійснили події в Керченській протоці вплив на економіку України або на готовність інвесторів вкладати кошти в країну. “Моя відповідь — безсумнівно ні. По-перше, тому що ми не обмежуємо нічиї права, в тому числі економічних суб’єктів. У нас стабільна банківська система, у нас стабільний валютний курс”, — запевнив він.

Нагадуємо, Держдеп пообіцяв Росії “наслідки і біль” за українських моряків.

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