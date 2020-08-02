Поражение от "Наполи" не позволило "Лацио" стать призером Серии А
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. Футболисты “Лацио” в гостях уступили “Наполи” в заключительном туре чемпионата Италии, передает корреспондент УНН.
Гол в дебюте встречи сумел оформить испанец Руис на 9 минуте, когда нанес точный удар из-за пределов штрафной площади.
Через пять минут Инсинье из выгодной позиции после ошибки игроков “Лацио” мог удвоить счет, но от гола его отделили считанные сантиметры.
В середине тайма главный бомбардир римлян Иммобиле выровнял положение на табло, замкнув прострел низом от Марушич.
Гол с пенальти Инсинье (54 мин) позволил неаполитанцам захватить лидерство — 2:1. Точку поставил Политано (90 + 4 мин) — 3:1.
“Лацио” упустило шанс занять третье место в чемпионате — 78 очков и четвертую строчку. “Наполи” финишировал 7-м — 62.
Примечательно, что Иммобиле повторил рекорд лучшего бомбардира сезона в истории Серии А, который принадлежал Гонсало Игуаину — 36 голов.