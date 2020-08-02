Поражение от "Наполи" не позволило "Лацио" стать призером Серии А

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

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4 марта, 15:53 • 105550 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 112564 просмотра

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4 марта, 10:59 • 102645 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102669 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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КИЕВ. 2 августа. УНН. Футболисты “Лацио” в гостях уступили “Наполи” в заключительном туре чемпионата Италии, передает корреспондент УНН.

Гол в дебюте встречи сумел оформить испанец Руис на 9 минуте, когда нанес точный удар из-за пределов штрафной площади.

Через пять минут Инсинье из выгодной позиции после ошибки игроков “Лацио” мог удвоить счет, но от гола его отделили считанные сантиметры.

В середине тайма главный бомбардир римлян Иммобиле выровнял положение на табло, замкнув прострел низом от Марушич.

Гол с пенальти Инсинье (54 мин) позволил неаполитанцам захватить лидерство — 2:1. Точку поставил Политано (90 + 4 мин) — 3:1.

“Лацио” упустило шанс занять третье место в чемпионате — 78 очков и четвертую строчку. “Наполи” финишировал 7-м — 62.

Примечательно, что Иммобиле повторил рекорд лучшего бомбардира сезона в истории Серии А, который принадлежал Гонсало Игуаину — 36 голов.

Украинские Национальные Новости

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