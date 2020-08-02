Поразка від "Наполі" не дозволила "Лаціо" стати призером Серії А
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Футболісти "Лаціо" в гостях поступилися "Наполі" в заключному турі чемпіонату Італії, передає кореспондент УНН.
Гол у дебюті зустрічі зумів оформити іспанець Руїс на 9 хвилині, коли завдав точного удару з-за меж штрафного майданчику.
Через п’ять хвилин Лоренцо Інсіньє з вигідної позиції після помилки гравців “Лаціо” міг подвоїти рахунок, але від голу його відділили лічені сантиметри.
В середині тайму головний бомбардир римлян Чіро Іммобіле вирівняв становище на табло, замкнувши простріл низом від Марушича.
Гол з пенальті Інсіньє (54 хв) дозволив неаполітанцям захопити лідерство — 2:1. Крапку поставив Політано (90 + 4 хв) — 3:1.
“Лаціо” втратило шанс посісти третє місце в чемпіонаті — 78 очок і четвертий рядок. “Наполі” фінішував 7-м — 62.
Примітно , що Іммобіле повторив рекорд кращого бомбардира сезону в історії Серії А, який належав Гонсало Ігуаїну — 36 голів.