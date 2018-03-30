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Несмотря на ухудшение отношений с Россией, Макрон не отменил своего визита в Петербург

Киев  •  УНН

 • 7606 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Несмотря на ухудшение отношений международного сообщества с Россией после отравления бывшего разведчика ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, президент Франции Эммануэль Макрон намерен посетить экономический форум в Санкт-Петербурге в конце мая. Об этом сообщает УНН со ссылкой на радиостанцию RTL.

“Мы хотим вести с РФ откровенный и требовательный диалог”, — сказал министр иностранных дел Франции Жан-Ив ле Дриан в эфире радиостанции, объясняя, почему президент не отказался от визита.

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Ле Дриан также отметил, что вещество группы “Новичок” могли разработать только россияне.

“Мы обращаемся к России и призываем соблюдать международное право”, — подчеркнул глава французского МИД.

Напомним, 4 марта экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии с отравлением неизвестным веществом на скамейке в торговом центре в британском городе Солсбери. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что С.Скрипаль и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом, разработанной в России.

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