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Попри погіршення відносин з Росією, Макрон не відмінив свого візиту до Петербургу

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Попри погіршення відносин міжнародної спільноти з Росією після отруєння колишнього розвідника ГРУ РФ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії у британському Солсбері, президент Франції Еммануель Макрон має намір відвідати економічний форум у Санкт-Петербурзі наприкінці травня. Про це повідомляє УНН з посиланням на радіостанцію RTL. 

“Ми прагнемо вести з РФ відвертий та вимогливий діалог”, — сказав міністр закордонних справ Франції Жан-Ів ле Дріан в ефірі радіостанції, пояснюючи, чому президент не відмовився від візиту.

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Ле Дріан також наголосив на тому, що речовину групи “Новачок” могли розробити лише росіяни.

“Ми звертаємося до Росії та закликаємо дотримуватися міжнародного права”, — підкреслив глава французького МЗС.

Нагадаємо, 4 березня екс-полковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були знайдені у непритомному стані з отруєнням невідомою речовиною на лавці в торговому центрі в британському місті Солсбері. Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що С.Скрипаля і його доньку отруїли нервово-паралітичною речовиною, розробленою в Росії.

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