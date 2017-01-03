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Пособника террористов заочно будут судить в Донецкой области

Пособника террористов заочно будут судить в Донецкой области

Киев • УНН

 • 6466 просмотра

КИЕВ. 3 января. УНН. В Донецкой области заочно будут судить экс-солдата Вооруженных сил Украины, который перешел на сторону террористов "ДНР". Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

Установлено, что ранее неоднократно судимый житель города Днепр, 1979 г.р., проходил службу в рядах Вооруженных Сил Украины на должности оператора 4-го зенитного ракетного взвода зенитной ракетной батареи зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона пятьдесят шестой отдельной мотопехотной бригады.

В январе 2016 года, находясь на взводном опорном пункте вблизи с. Чермалик Волновахского района Донецкой области, по собственной инициативе, действуя умышленно, добровольно покинул место несения военной службы и перешел через линию разграничения, то есть на территорию, временно не подконтрольную органам государственной власти Украины.

В дальнейшем, находясь на территории г. Донецка, которая временно контролируется представителями террористической организации "ДНР", обвиняемый начал сотрудничать со средствами массовой информации указанной террористической организации и Российской Федерации. Также злоумышленник сообщал информацию о позиции и месте дислокации воинских формирований Украины, задействованных в проведении АТО на территории Донецкой области, а также с целью дискредитации Вооруженных Сил Украины, освещал ложные сведения относительно функционирования и деятельности последних.

Действия дезертира квалифицированы по трем статьям Уголовного кодекса Украины, а именно: ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации), ч. 3 ст. 408 (дезертирство) и ч. 3 ст. 410 (похищение, присвоение военнослужащим оружия, боевых припасов или взрывчатых веществ).

Так что он все еще находится на временно оккупированной террористами территории, его будут судить заочно. Обвинительный акт направлен в суд.

Украинские Национальные Новости

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