Более 80% обстрелов произошли на донецком направлении - штаб АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. По оперативной информации обстановка остается напряженной в районе населенного пункта Авдеевка, где противник применил мины калибра 120 мм и 82 мм, зафиксировано обстрел украинских позиций из танка, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
"В районе населенного пункта Луганское противник вел огонь из минометов калибра 120 мм, пулеметов крупного калибра, кроме того на данном направлении зафиксировано работу вражеских снайперов", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что вблизи шахты Бутовка противник обстрелял украинские позиции из минометов калибра 82 мм и танка.
"На данный момент более 80% вражеских обстрелов произошли на Донецком направлении", - сообщили в пресс-центре.