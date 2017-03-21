Более 80% обстрелов произошли на донецком направлении - штаб АТО

"В районе населенного пункта Луганское противник вел огонь из минометов калибра 120 мм, пулеметов крупного калибра, кроме того на данном направлении зафиксировано работу вражеских снайперов", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Боевики по Троицкому выпустили 10 минометных снарядов

Отмечается, что вблизи шахты Бутовка противник обстрелял украинские позиции из минометов калибра 82 мм и танка.

"На данный момент более 80% вражеских обстрелов произошли на Донецком направлении", - сообщили в пресс-центре.