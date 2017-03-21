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Понад 80% обстрілів припадають на донецький напрямок - штаб АТО

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 березня. УНН. За оперативною інформацією обстановка залишається напруженою в районі населеного пункту Авдіївка, де противник застосував міни калібру 120мм та 82мм, зафіксовано обстріл українських позицій з танку, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.

"В районі населеного пункту Луганське противник вів вогонь з мінометів калібру 120мм, кулеметів великого калібру, крім того на даному напрямку зафіксовано роботу ворожих снайперів", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що поблизу шахти Бутівка противник обстріляв українські позиції з мінометів калібру 82мм та танку.

"На даний момент понад 80% ворожих обстрілів припадають на Донецький напрямок", - повідомили у прес-центрі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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