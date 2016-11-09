Более 6 тыс. кубометров воды откачали закарпатские спасатели из подтопленных объектов

Сейчас на территории области фактов подтопления жилых домов, дворов и сельхозугодий нет. На большинстве рек происходит значительное снижение уровней паводковых вод.

Подъем уровня воды наблюдается на реке Тиса возле г. Чоп, где прохождение максимального уровня воды ожидают 10 ноября, и на реке Латорица возле г. Чоп, где происходит начальный выход на пойму. Сегодня здесь ожидается формирование максимальных уровней воды с подтоплением междамбового пространства.

Как ранее сообщал УНН, 8 ноября, в 18:00 в г. Перечин Закарпатской области восстановили водоснабжение.