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15 марта, 19:03 • 112919 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 160032 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 133974 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 126751 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 110650 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104400 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100728 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Более 6 тыс. кубометров воды откачали закарпатские спасатели из подтопленных объектов

Более 6 тыс. кубометров воды откачали закарпатские спасатели из подтопленных объектов

Киев • УНН

 • 8676 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 9 ноября. УНН. По состоянию на утро среды, 9 ноября, по подсчетам спасателей из 52 подтопленных объектов на территории Закарпатской области было откачано 6 тыс. 136 кубометров воды, сообщают корреспонденту УНН в УГосЧС Закарпатской области.

Сейчас на территории области фактов подтопления жилых домов, дворов и сельхозугодий нет. На большинстве рек происходит значительное снижение уровней паводковых вод.

Подъем уровня воды наблюдается на реке Тиса возле г. Чоп, где прохождение максимального уровня воды ожидают 10 ноября, и на реке Латорица возле г. Чоп, где происходит начальный выход на пойму. Сегодня здесь ожидается формирование максимальных уровней воды с подтоплением междамбового пространства.

Как ранее сообщал УНН, 8 ноября, в 18:00 в г. Перечин Закарпатской области восстановили водоснабжение.

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