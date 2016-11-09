Более 6 тыс. кубометров воды откачали закарпатские спасатели из подтопленных объектов
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 9 ноября. УНН. По состоянию на утро среды, 9 ноября, по подсчетам спасателей из 52 подтопленных объектов на территории Закарпатской области было откачано 6 тыс. 136 кубометров воды, сообщают корреспонденту УНН в УГосЧС Закарпатской области.
Сейчас на территории области фактов подтопления жилых домов, дворов и сельхозугодий нет. На большинстве рек происходит значительное снижение уровней паводковых вод.
Подъем уровня воды наблюдается на реке Тиса возле г. Чоп, где прохождение максимального уровня воды ожидают 10 ноября, и на реке Латорица возле г. Чоп, где происходит начальный выход на пойму. Сегодня здесь ожидается формирование максимальных уровней воды с подтоплением междамбового пространства.
Как ранее сообщал УНН, 8 ноября, в 18:00 в г. Перечин Закарпатской области восстановили водоснабжение.