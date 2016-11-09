Понад 6 тис. куб. м води відкачали закарпатські рятувальники з підтоплених об′єктів
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 9 листопада. УНН. Станом на ранок середи, 9 листопада, за підрахунками рятувальників з 52 підтоплених об′єктів на території Закарпаття було відкачано 6 тис. 136 кубометрів води, повідомляють кореспонденту УНН в УДСНС у Закарпатській області.
Наразі на території області фактів підтоплення житлових будинків, дворогосподарств та сільгоспугідь немає. На більшості річок відбувається значне зниження рівнів паводкових вод.
Підйом рівня води спостерігається на річці Тиса біля м.Чоп, де проходження максимального рівня води очікують 10 листопада, та на річці Латориця біля м.Чоп, де відбувається початковий вихід на заплаву. На сьогодні тут очікуються формування максимальних рівнів води з підтопленням міждамбового простору.
Як раніше повідомляв УНН, 8 листопада, о 18:00 у м.Перечин Закарпатської області відновили водопостачання.