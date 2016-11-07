Более 40 тыс. новых исков поступило в ЕСПЧ от граждан Турции

Пресс-секретарь ЕСПЧ отметил, что такой объем жалоб поступило в суд после неудачной попытки путча в Турции и введение чрезвычайного положения, что является неожиданным и беспрецедентным.

Пока неизвестно, сколько исков будут приняты к рассмотрению, добавил представитель ЕСПЧ. по его словам, еще до поступления новых жалоб суд рассматривал 7500 исков в отношении Турции.

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд также выразил обеспокоенность массовым притоком исков из Турции, призвав власти этой страны соблюдать Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод. Если этого не произойдет, указал он, число обращений в ЕСПЧ резко увеличится.