Понад 40 тис. нових позовів надійшло до ЄСПЛ від громадян Туреччини
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. До Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) на протязі останніх місяців подано понад 40 000 позовів від громадян Туреччини. Про це повідомив прес-секретар ЄСПЛ, передає УНН із посиланням на DW.
Прес-секретар ЄСПЛ зазначив, що такий обсяг скарг, що надійшов до суду після невдалої спроби путчу в Туреччині і введення надзвичайного стану, є несподіваним і безпрецедентним.
Поки що невідомо, скільки позовів будуть прийнято до розгляду, додав представник ЄСПЛ. за його словами, ще до надходження нових скарг суд розглядав 7500 позовів щодо Туреччини.
Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд також висловив стурбованість масовим припливом позовів з Туреччини, закликавши владу цієї країни дотримуватися Європейської конвенції про захист прав людини і основних свобод. Якщо цього не станеться, вказав він, число звернень до ЄСПЛ різко збільшиться.