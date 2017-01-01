Более 300 участников прошли факельным маршем в Хмельницком
Киев • УНН
ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 1 января. УНН. Факельное шествие прошло в Хмельницком в честь 108-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры, передает корреспондент УНН.
Более 300 участников факельного марша прошли с Майдана независимости в Хмельницком до ул. С. Бандеры. Здесь освятили камень, на месте которого через год планируют установить памятник Степану Бандере.
Напомним, как сообщал УНН, во Львове отметили 108-ю годовщину со дня рождения С.Бандеры .