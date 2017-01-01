Понад 300 учасників пройшли смолоскипним маршем у Хмельницькому

Понад 300 учасників смолоскипного маршу пройшли з Майдану незалежності у Хмельницькому до вул. С. Бандери. Тут освятили камінь, на місці якого через рік планують встановити пам'ятник Степану Бандері.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, у Львові відзначили 108-му річницю від дня народження С.Бандери.