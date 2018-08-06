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Помпео: изменение поведения Ирана может привести к ослаблению режима санкций

Помпео: изменение поведения Ирана может привести к ослаблению режима санкций

Киев  •  УНН

 • 9180 просмотра

КИЕВ. 6 августа. УНН. “Колоссальное изменение” поведения Исламской Республики Иран может привести к ослаблению режима санкций. Об этом заявил в воскресенье журналистам госсекретарь США Майкл Помпео на борту самолета, возвращающегося из Сингапура в Вашингтон, передает УНН со ссылкой на The Washington Post.

“Соединенные Штаты намерены обеспечить соблюдение этих санкций”, — подчеркнул шеф американской дипломатии, говоря о первой части антииранских санкций, которые будут восстановлены в понедельник.

Отвечая на вопрос о перспективах Тегерана уклониться от запретов на операции и в конечном счете продавать свою нефть, он сказал, что Иран не добьется в этом успеха. “Это важная часть наших усилий по борьбе с иранской пагубной деятельностью”, — сказал Помпео.

Госсекретарь отметил, что только “колоссальное изменение” поведения Исламской Республики может привести к ослаблению режима санкций. Он не пояснил, какие именно конкретные действия нужно предпринять Тегерану. По его словам, дипломаты из всех стран-участниц Восточноазиатского саммита, на министерском совещании которого он присутствовал, согласились с действиями США относительно ИРИ.

“Мы считаем, что большинство других стран, все, с кем я говорил, понимают, что они должны вести себя нормально, и они понимают, что эта страна (Иран — прим.) им угрожает”, — отметил глава внешнеполитического ведомства.

Помпео все же надеется, что Тегеран изменит свое поведение и обсудит с Вашингтоном такие вопросы, как испытания баллистических ракет и оказание поддержки вооруженным формированием в регионе. “Мы рады поговорить, если есть соответствующая договоренность, которая может привести к хорошему результату. Возможно, это будет путь, по которому Иран захочет уйти. Но сегодня нет никаких доказательств изменения их поведения”, — считает госсекретарь.

По словам шефа американской дипломатии, Белый дом выступит в понедельник с заявлением, что касается подробностей восстановления антииранских санкций.

Напомним, власти США восстанавливают первую часть санкций в отношении Ирана в связи с выходом американской стороны из Совместного всеобъемлющего плана действий.

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