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Помпео: зміна поведінки Ірану може привести до ослаблення режиму санкцій

Помпео: зміна поведінки Ірану може привести до ослаблення режиму санкцій

Київ • УНН

 • 9182 перегляди

КИЇВ. 6 серпня. УНН. “Колосальна зміна” поведінки Ісламської Республіки Іран може привести до ослаблення режиму санкцій. Про це заявив в неділю журналістам держсекретар США Майкл Помпео на борту літака, що повертається зі Сінгапуру до Вашингтона, інформує УНН з посиланням на The Washington Post.

“Сполучені Штати мають намір забезпечити дотримання цих санкцій”, — підкреслив шеф американської дипломатії, кажучи про першу частину антиіранських санкцій, які будуть відновлені в понеділок.

Відповідаючи на питання про перспективи Тегерана ухилитися від заборон на фінансові операції і в кінцевому рахунку продавати свою нафту, він сказав, що Іран не доб’ється в цьому успіху. “Це важлива частина наших зусиль по боротьбі з іранською згубною діяльністю”, — сказав Помпео.

Держсекретар зазначив, що тільки “колосальна зміна” поведінки Ісламської Республіки може привести до ослаблення режиму санкцій. Він не пояснив, які саме конкретні дії треба розпочинати Тегерану. За його словами, дипломати з усіх країн-учасниць Східноазіатського саміту, на міністерській нараді якого він був присутній, погодилися з діями США щодо ІРІ.

“Ми вважаємо, що більшість інших країн, всі, з ким я говорив, розуміють, що вони повинні вести себе нормально, і вони розуміють, що ця країна (Іран — прим.) їм загрожує”, — зазначив глава зовнішньополітичного відомства.

Помпео все ж сподівається, що Тегеран змінить свою поведінку і обговорить зі Вашингтоном такі питання, як випробування балістичних ракет і надання підтримки збройним формуванням у регіоні. “Ми раді поговорити, якщо є відповідна домовленість, яка може привести до хорошого результату. Можливо, це буде шлях, по якому Іран захоче піти. Але сьогодні немає ніяких доказів зміни їхньої поведінки”, — вважає держсекретар.

За словами шефа американської дипломатії, Білий дім виступить в понеділок з заявою, що стосується подробиць відновлення антиіранських санкцій.

Нагадаємо, влада США відновлюють першу частину санкцій щодо Ірану в зв’язку з виходом американської сторони зі Спільного всеосяжного плану дій.

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