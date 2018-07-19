Помпео выступит в Сенате США по отношениям с РФ 25 июля
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. Выступление госсекретаря США Майкл Помпео в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, который, как ожидается, будет посвящен отношениям с Россией, состоится 25 июля. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте этого комитета, информирует УНН.
Тема заседания, на котором выступит шеф американской дипломатии, обозначенная как "Слушания полного состава комитета по новейшей информации, касающейся дипломатии, направленной на осуществление нашей стратегии национальной безопасности".
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Во вторник агентство Reuters сообщило, что в Помпео на будущей неделе выступит перед сенатским комитетом по иностранным делам, который намерен обсудить с ним проблемы отношений между Соединенными Штатами и Россией. Глава американской дипломатии выступит в Сенате вскоре после полноформатной встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки.
Напомним, первая двусторонняя встреча президентов США и России в Хельсинки произвела шокирующее впечатление на американское и европейское общественное мнение. Немецкая Die Zeit обращает особое внимание на то, что американского лидера раскритиковал даже обычно лояльный к нему консервативный телеканал Fox News.
Лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер подверг критике Трампа за недостаточно жесткую, по его мнению, позицию в отношении России во время саммита. Шумер заявил, что участвовавшие в саммите сотрудники администрации Трампа, занимающиеся вопросами национальной безопасности, должны дать показания в Конгрессе.