Помпео виступить у Сенаті США з міжнародних відносин зі РФ 25 липня
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. Виступ держсекретаря США Майкл Помпео в комітеті зі закордонних справ Сенату Конгресу США, який, як очікується, буде присвячений відносинам зі Росією, відбудеться 25 липня. Про це йдеться в повідомленні, опублікованому в середу на сайті цього комітету, інформує УНН.
Тема засідання, на якому виступить шеф американської дипломатії, позначена як “Слухання повного складу комітету з новітньої інформації, що стосується дипломатії, спрямованої на здійснення нашої стратегії національної безпеки”.
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У вівторок агентство Reuters повідомило, що в Помпео наступного тижня виступить перед сенатським комітетом у закордонних справах, який має намір обговорити із ним проблеми відносин між Сполученими Штатами і Росією. Держсекретар виступить у Сенаті незабаром після повноформатної зустрічі президентів США і Росії Дональда Трампа та Володимира Путіна.
Нагадаємо, перша двостороння зустріч президентів США та Росії у Гельсінкі справила шокуюче враження на американську і європейську громадську думку. Німецька Die Zeit звертає особливу увагу на те, що американського лідера розкритикував навіть зазвичай лояльний до нього консервативний телеканал Fox News.
Лідер демократичної меншості в Сенаті Конгресу США Чак Шумер піддав критиці Трампа за недостатньо жорстку, на його думку, позицію щодо Росії під час саміту в Гельсінкі. Шумер заявив, що брали участь в саміті співробітники адміністрації Трампа, що займаються питаннями національної безпеки, повинні дати свідчення в Конгресі.