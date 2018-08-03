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Помпео: сроки денуклеаризации КНДР будут определяться Ким Чен Ыном

Помпео: сроки денуклеаризации КНДР будут определяться Ким Чен Ыном

Киев  •  УНН

 • 7950 просмотра

КИЕВ. 3 августа. УНН. Сроки возможной ликвидации ядерных программ КНДР будут определяться лидером этой страны Ким Чен Ыном. С таким заявлением выступил в интервью сингапурскому телеканалу Channel NewsAsia госсекретарь США Майкл Помпео. Стенограмму этой беседы распространила пресс-служба Госдепартамента США, передает УНН.

“Окончательный график денуклеаризации будет установлен председателем (Трудовой партии Кореи, лидером КНДР) Ким (Чен Ыном), по крайней мере отчасти. Решение предстоит принимать ему”, — сказал руководитель внешнеполитического ведомства США. По его словам, Вашингтон надеется, что “в предстоящие недели и месяцы” будет достигнут “существенный прогресс” в направлении свертывания ядерных разработок Пхеньяна, “чрезвычайно быстро выводящий народ Северной Кореи на траекторию к более светлому будущему”.

Помпео подчеркнул, что США не допускают отмены санкций Совета Безопасности ООН в отношении Пхеньяна до полной денуклеаризации КНДР.

“...Санкции должны оставаться на месте, пока мы не завершим (процесс свертывания ядерных разработок Северной Кореи)”, — сказал руководитель внешнеполитического ведомства США. Он уточнил, что имеет в виду ограничительные меры, одобренные ранее Советом Безопасности ООН. “Каждая страна поддержала резолюции Совета Безопасности ООН, и эти санкции будут сохраняться до тех пор, пока мы не обеспечим полную денуклеаризацию в Северной Корее. Поэтому независимо от того, какого (промежуточного) прогресса мы добьемся (в ликвидации ядерных программ КНДР), эти санкции будут сохраняться”, — заявил Помпео.

“Но в тот день, когда мы добьемся (поставленной цели), ... в пределах досягаемости окажется более светлое будущее народа Северной Кореи”, — пообещал шеф американской дипломатии.

Он подтвердил готовность Вашингтона отвечать на конструктивные шаги Пхеньяна аналогичным образом. “Разумеется, по ходу (процесса денуклеаризации) будут иметь место разные вещи. У нас уже были встречи, мы занимаемся вещами, которые укрепят доверие между нашими двумя странами. Все это имеет смысл”, — подчеркнул Помпео.

Как сообщал УНН, Помпео обвинил КНДР в нарушении обязательств по денуклеаризации.

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