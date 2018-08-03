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Помпео: терміни денуклеаризації КНДР будуть визначатися Кім Чен Ином

Помпео: терміни денуклеаризації КНДР будуть визначатися Кім Чен Ином

Київ • УНН

 • 7952 перегляди

КИЇВ. 3 серпня. УНН. Терміни можливої ліквідації ядерних програм КНДР будуть визначатися лідером цієї країни Кім Чен Ином. З такою заявою виступив в інтерв’ю сінгапурському телеканалу Channel NewsAsia держсекретар США Майкл Помпео. Стенограму цієї бесіди розповсюдила прес-служба Держдепартаменту США, передає УНН.

“Остаточний графік денуклеаризації буде встановлений головою (Трудової партії Кореї, лідером КНДР) Кім (Чен Ином), принаймні частково. Рішення належить приймати йому”, — сказав керівник зовнішньополітичного відомства США. За його словами, Вашингтон сподівається, що “в майбутні тижні і місяці” буде досягнуто “суттєвого прогресу” в напрямку згортання ядерних розробок Пхеньяна, що “надзвичайно швидко виводить народ Північної Кореї на траєкторію до більш світлого майбутнього”.

Помпео підкреслив, що США не допускають скасування санкцій Ради Безпеки ООН щодо Пхеньяна до повної денуклеаризації КНДР.

“... Санкції повинні залишатися на місці, поки ми не завершимо (процес згортання ядерних розробок Північної Кореї)”, — сказав керівник зовнішньополітичного відомства США. Він уточнив, що має на увазі обмежувальні заходи, схвалені раніше Радою Безпеки ООН. “Кожна країна підтримала резолюції Ради Безпеки ООН, і ці санкції будуть зберігатися до тих пір, поки ми не забезпечимо повну денуклеаризацію в Північній Кореї. Тому незалежно від того, якого (проміжного) прогресу ми досягнемо (в ліквідації ядерних програм КНДР), ці санкції будуть зберігатися”, — заявив Помпео.

“Але в той день, коли ми доб’ємося (поставленої мети), ... в межах досяжності виявиться більш світле майбутнє народу Північної Кореї”, — пообіцяв шеф американської дипломатії.

Він підтвердив готовність Вашингтона відповідати на конструктивні кроки Пхеньяна аналогічним чином. “Зрозуміло, по ходу (процесу денуклеаризації) матимуть місце різні речі. У нас вже були зустрічі, ми займаємося речами, які зміцнять довіру між нашими двома країнами. Все це має сенс”, — підкреслив Помпео.

Як повідомляв УНН, Помпео звинуватив КНДР у порушенні зобов'язань з денуклеаризації.

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