Помощник госсекретаря США прибыл в Киев

Помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен приехал с визитом в Украину. Об этом сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк в соцсети X, информирует УНН.

Приветствую снова в Киеве помощника Госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймса О'Брайена. Ваш визит в очередной раз подтверждает то, что наша поддержка Украины является непоколебимой - написала посол в заметке.

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Американские законодатели из Демократической и Республиканской партий заявили в воскресенье, что их "ободряет" направление переговоров по безопасности границ, что могло бы разблокировать помощь Украине, но сроки потенциального соглашения остаются неопределенными.

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