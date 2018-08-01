Ошибка при заполнении лотерейного билета помогла американцу выиграть

Секрет его победы кроется в ошибке при заполнении лотерейного билета.

"Билет заполняла моя мама. А у нее - плохое зрение. В тот раз она планировала отметить следующие числа: 6-15-22-23-33. Но вместо числа 23, отметила 28. Эта ошибка стала судьбоносной и принесла нам выигрыш размером в 97 тыс. долл.", - рассказал он.

Победитель планирует потратить часть от выигранных денег на ремонт машины, на свою семью, а все оставшиеся средства положить в банк.

Напомним, украинец купил лотерейный билет "Лото-Забава" в Интернете и стал миллионером.