Ошибка при заполнении лотерейного билета помогла американцу выиграть
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. Житель американского штата Коннектикут выиграл 97 тыс. долл. в лотерею, передает УНН со ссылкой на UPI.
Секрет его победы кроется в ошибке при заполнении лотерейного билета.
"Билет заполняла моя мама. А у нее - плохое зрение. В тот раз она планировала отметить следующие числа: 6-15-22-23-33. Но вместо числа 23, отметила 28. Эта ошибка стала судьбоносной и принесла нам выигрыш размером в 97 тыс. долл.", - рассказал он.
Победитель планирует потратить часть от выигранных денег на ремонт машины, на свою семью, а все оставшиеся средства положить в банк.
Напомним, украинец купил лотерейный билет "Лото-Забава" в Интернете и стал миллионером.