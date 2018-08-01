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Помилка при заповненні лотерейного квитка допомогла американцеві виграти

Помилка при заповненні лотерейного квитка допомогла американцеві виграти

Київ • УНН

 • 9073 перегляди

КИЇВ. 1 серпня. УНН. Житель американського штату Коннектикут виграв 97 тис. дол. в лотерею, передає УНН з посиланням на UPI.

Секрет його перемоги криється в помилці при заповненні лотерейного квитка.

"Квиток заповнювала моя мама. А у неї - поганий зір. Того разу вона планувала відзначити наступні числа: 6-15-22-23-33. Але замість числа 23, зазначила 28. Ця помилка стала доленосною і принесла нам виграш розміром в 97 тис. дол.", - розповів він.

Переможець планує витратити частину від виграних грошей на ремонт машини, на свою сім'ю, а решту коштів покласти в банк.

Нагадаємо, українець купив лотерейний квиток "Лото-Забава" в Інтернеті і став мільйонером.

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