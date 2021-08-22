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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара
08:22 • 101061 просмотра

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
07:14 • 114066 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
04:20 • 118121 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 172995 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 135091 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 128474 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Умерла княгиня Лихтенштейна

Умерла княгиня Лихтенштейна

Киев  •  УНН

 • 24031 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. На 82-м году жизни после перенесенного инсульта умерла княгиня Лихтенштейна Мария - жена правящего князя Ханса-Адама II. Об этом сообщает УНН со ссылкой на L'Est Republicain.

Детали

Мария пережила инсульт 18 августа, а умерла в больнице днем 21 августа. Как сообщает Княжий дом, перед смертью ее семья собралась вокруг княгини, и после последних таинств она “умерла мирно и с большим доверием к Богу”.

Княгиня активно занималась социальными делами в стране. С 1983 по 2005 год она была почетным президентом союза ортопедов. Также возглавляла лихтенштейнский Красный крест.

Напомним

Умер украинский художник, директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд.

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