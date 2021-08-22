Померла княгиня Ліхтенштейну
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. На 82-му році життя після перенесеного інсульту померла княгиня Ліхтенштейну Марія — дружина правлячого князя Ганса-Адама II. Про це повідомляє УНН із посиланням на L'Est Republicain.
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Марія пережила інсульт 18 серпня, а померла у лікарні вдень 21 серпня. Як повідомляє Княжий дім, перед смертю її сім’я зібралася навколо княгині, і після останніх таїнств вона “померла мирно і з великою довірою до Бога”.
Княгиня активно займалася соціальними справами в країні. Від 1983 по 2005 рік вона була почесним президентом спілки ортопедів. Також очолювала ліхтенштейнський Червоний хрест.
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Помер український художник, директор Одеського художнього музею Олександр Ройтбурд.