Померла княгиня Ліхтенштейну

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Марія пережила інсульт 18 серпня, а померла у лікарні вдень 21 серпня. Як повідомляє Княжий дім, перед смертю її сім’я зібралася навколо княгині, і після останніх таїнств вона “померла мирно і з великою довірою до Бога”.

Княгиня активно займалася соціальними справами в країні. Від 1983 по 2005 рік вона була почесним президентом спілки ортопедів. Також очолювала ліхтенштейнський Червоний хрест.

Нагадаємо

Помер український художник, директор Одеського художнього музею Олександр Ройтбурд.