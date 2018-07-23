Умер 17-летний украинский хоккеист

О причинах смерти хоккеиста пока не сообщается.

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Жук является воспитанником донецкой школы хоккея. С 2014 года выступал в Херсоне, где получал награды детско-юношеских соревнований. В прошлом сезоне в составе команды "Днепр" он стал серебряным призером чемпионата юниорской хоккейной лиги.

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