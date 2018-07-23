Помер 17-річний український хокеїст
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. Вчора передчасно пішов з життя нападник херсонського ХК "Дніпро", кандидат до складу юніорської збірної команди України Едуард Жук. Про це повідомляє ФХУ і УХЛ, передає УНН.
Про причини смерті хокеїста наразі не повідомляється.
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Жук є вихованцем донецької школи хокею. З 2014 року виступав у Херсоні, де здобував нагороди дитячо-юнацьких змагань. Минулого сезону у складі команди "Дніпро" він став срібним призером чемпіонату Юніорської хокейної ліги.
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