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Польские протестующие прекратили блокаду на границе с Украиной - ГПСУ

Польские протестующие прекратили блокаду на границе с Украиной - ГПСУ

Киев  •  УНН

 • 3875 просмотра

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Пункт пропуска «Шегини - Медика» на украинско-польской границе возобновил пропуск грузовиков. Польские забастовщики завершили блокирование пункта пропуска вечером.

Пропуск грузовиков через пункт пропуска "Шегини - Медика" восстановлен. Об этом сообщили в ГПСУ, пишет УНН.

Детали

Сообщается, что сегодня вечером польские забастовщики завершили блокирование пункта пропуска "Шегини - Медика", что на украинско-польском участке границы.

Просим перевозчиков учитывать информацию при планировании маршрута

- добавили в ГПСУ

Напомним

 23 ноября польские фермеры начали забастовку на пункте пропуска "Медика-Шегини". Ограничения касаются грузовиков, фермеры заявляют, что будут пропускать одну машину в час в Украину и полностью блокируя выезд. 

Сегодня днем польский министр сельского хозяйства встретился с фермерами, которые блокируют движение грузовиков на границе с Украиной. 

В Польше официально работают более 400 тыс. украинских мужчин19 нояб. 2024, 16:16 • 26501 просмотр

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

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