Польские протестующие прекратили блокаду на границе с Украиной - ГПСУ
Киев • УНН
Пункт пропуска «Шегини - Медика» на украинско-польской границе возобновил пропуск грузовиков. Польские забастовщики завершили блокирование пункта пропуска вечером.
Пропуск грузовиков через пункт пропуска "Шегини - Медика" восстановлен. Об этом сообщили в ГПСУ, пишет УНН.
Детали
Сообщается, что сегодня вечером польские забастовщики завершили блокирование пункта пропуска "Шегини - Медика", что на украинско-польском участке границы.
Просим перевозчиков учитывать информацию при планировании маршрута
Напомним
23 ноября польские фермеры начали забастовку на пункте пропуска "Медика-Шегини". Ограничения касаются грузовиков, фермеры заявляют, что будут пропускать одну машину в час в Украину и полностью блокируя выезд.
Сегодня днем польский министр сельского хозяйства встретился с фермерами, которые блокируют движение грузовиков на границе с Украиной.
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