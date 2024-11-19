В Польше официально работают более 400 тыс. украинских мужчин
Киев • УНН
В Польше официально работает 779,3 тыс. украинцев, из которых 406,5 тыс. мужчин и 372,7 тыс. женщин. Больше всего украинцев сосредоточено в Мазовецком воеводстве - 188,1 тыс. человек.
В Польше сейчас официально работает 779,3 тыс. человек из Украины, из которых более 400 тыс. мужчины. Больше всего украинцев работает в Мазовецком воеводстве. Об этом пишет издание Wprost, передает УНН.
"Из миллиона застрахованных иностранцев более трех четвертей являются гражданами Украины. На конец сентября этого года на страховом учете находилось 779,3 тыс. человек из Украины. Из почти 780 тыс работающих украинцев в Польше - 406,5 тыс. чел мужчин и 372,7 женщин", - пишет издание.
Отмечается, что в начале года в Польше было 755 тыс. украинцев, а в 2022 году - 746 тыс. До начала войны в Украине в Польше работало чуть более полумиллиона украинцев.
Больше всего украинцев работает в Мазовецком воеводстве (188,1 тыс.). Чаще всего в Польше работают люди в возрасте от 30 до 44 лет.
Напомним
Первая группа добровольцев "Украинского легиона" подписала контракты в Люблине и начала 35-дневную базовую подготовку. В рекрутинговый центр поступило около 700 заявок от украинцев из разных стран Европы.