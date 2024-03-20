Польские фермеры начали блокировать движение автобусов на пункте пропуска "Медика - Шегини"

Перед польским пунктом пропуска "Медика", смежном с украинским КПП "Шегини", фермеры начали блокировать движение автобусов, сообщила в среду Госпогранслужба Украины, передает УНН.

Согласно информации от польских коллег ограничение движения автобусов началось сегодня около 11:10. Его организаторы блокируют движение на дороге перед пунктом пропуска "Медика", смежном с украинским пунктом пропуска "Шегини" - говорится в сообщении Госпогранслужбы.

Как отмечается, поляки планируют пропускать по одному автобусу на два часа, как на въезд в Украину, так и на выезд. О сроках проведения блокировки движения данной категории транспорта пока неизвестно.

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