Польские власти договорились с фермерами о запрете транзита из Украины части агропродукции - СМИ

Министерство сельского хозяйства Польши подписало с протестующими фермерами соглашение о субсидиях на тонну зерна и временном закрытии границы с Украиной для транзита некоторых сельскохозяйственных продуктов с 1 апреля этого года. Об этом сообщает "Польское радио", которое ознакомилось с документом, передает УНН.

Как сообщается, соглашение подписали представители фермеров-протестующих, а также министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский и государственный секретарь министерства Михал Колодзейчак.

Соглашение предусматривает сохранение действующего эмбарго на поставки сельскохозяйственной продукции из Украины, действующего с середины сентября прошлого года. Запрет распространяется, в частности, на пшеницу, кукурузу, пшеничную муку, рапс и подсолнечник.

Кроме того, министр сельского хозяйства должен обратиться в Совет министров с просьбой приостановить транзит этих продуктов через польскую территорию с 1 апреля этого года.

Обе стороны в подписанном документе также считают необходимым разработать детальные правила торговли агропродовольственными товарами между Польшей и Украиной, но одновременно подчеркивают, что сложная ситуация в сельском хозяйстве является результатом агрессии россии против Киева.

Дополнение

Как писало Politico, Франция присоединилась к Польше в призывах к дальнейшим ограничениям на импорт украинской сельскохозяйственной продукции, угрожая сорвать переговоры о продлении свободной торговли Киева с ЕС еще на год.