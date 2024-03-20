Польские власти договорились с фермерами о запрете транзита из Украины части агропродукции - СМИ

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Эксклюзив
Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина
  •  74874 просмотра

Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина

Эксклюзив
Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня
  •  113744 просмотра

Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня

Эксклюзив
Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО
  •  119002 просмотра

Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО

Эксклюзив
Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт
  •  121524 просмотра

Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"
19 марта 2024, 08:24  •  123896 просмотра

Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"

Эксклюзив
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
18 марта 2024, 18:47  •  212638 просмотра

путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир

Эксклюзив
НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации
18 марта 2024, 09:47  •  142531 просмотра

НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт
18 марта 2024, 08:54  •  134487 просмотра

Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт

Эксклюзив
Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта
18 марта 2024, 06:06  •  132569 просмотра

Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта

Эксклюзив
Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив
15 марта 2024, 23:06  •  192001 просмотра

Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив

Новости по теме
Польские власти договорились с фермерами о запрете транзита из Украины части агропродукции - СМИ

Польские власти договорились с фермерами о запрете транзита из Украины части агропродукции - СМИ

  •  21483 просмотра
Водоснабжение в США сталкивается с "парализующими кибератаками" со стороны враждебных стран - администрация Байдена

Водоснабжение в США сталкивается с "парализующими кибератаками" со стороны враждебных стран - администрация Байдена

  •  17622 просмотра
На оккупированной Херсонщине российские военные боятся украинских партизан - "АТЕШ"

На оккупированной Херсонщине российские военные боятся украинских партизан - "АТЕШ"

  •  19472 просмотра
За первые два месяца 2024 года произошло 33 аварии по вине детей - Опендатабот

За первые два месяца 2024 года произошло 33 аварии по вине детей - Опендатабот

  •  15801 просмотра
Корпорация "КУБ" предложила военным ВСУ улучшенные условия приобретения жилья

Корпорация "КУБ" предложила военным ВСУ улучшенные условия приобретения жилья

  •  14230 просмотра
Украина без боеприпасов сумела с 24 февраля 2022 года освободить 50% оккупированных территорий - Кулеба

Украина без боеприпасов сумела с 24 февраля 2022 года освободить 50% оккупированных территорий - Кулеба

  •  17271 просмотра
Укрепления на пограничье Черниговщины смогут значительно замедлить врага в случае попытки наступления - ОК "Север"

Укрепления на пограничье Черниговщины смогут значительно замедлить врага в случае попытки наступления - ОК "Север"

  •  20743 просмотра
Более 670 ипотечных кредитов на сумму 1,1 млрд гривен выдали банки Украины в январе

Более 670 ипотечных кредитов на сумму 1,1 млрд гривен выдали банки Украины в январе

  •  4390 просмотра
Более 670 ипотечных кредитов на сумму 1,1 млрд гривен выдали банки Украины в январе

Более 670 ипотечных кредитов на сумму 1,1 млрд гривен выдали банки Украины в январе

  •  2134 просмотра
В Эстонии ремонтируют муниципальные квартиры для украинских беженцев

В Эстонии ремонтируют муниципальные квартиры для украинских беженцев

  •  16149 просмотра

Популярные

рф распространяет фейк о СБУ и Зеленском, разжигающих в Украине религиозную войну

рф распространяет фейк о СБУ и Зеленском, разжигающих в Украине религиозную войну

  •  64280 просмотра
Украинские военные предотвратили попытку россиян похитить танк Leopard 2

Украинские военные предотвратили попытку россиян похитить танк Leopard 2

  •  112742 просмотра
SpaceX начинает продажу спутниковых лазеров для быстрой космической связи

SpaceX начинает продажу спутниковых лазеров для быстрой космической связи

  •  110372 просмотра
ВСУ зафиксировали активность вражеской тактической авиации на востоке Украины

ВСУ зафиксировали активность вражеской тактической авиации на востоке Украины

  •  110865 просмотра
Косово готовится отправить Украине пакет военной помощи

Косово готовится отправить Украине пакет военной помощи

  •  106876 просмотра

Публикации

путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир

путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
Эксклюзив

18 марта 2024, 18:47  •  212638 просмотра
Балканские страны не продают напрямую вооружение Украине: почему и как приходится действовать МОУ

Балканские страны не продают напрямую вооружение Украине: почему и как приходится действовать МОУ

18 марта 2024, 13:13  •  191287 просмотра
Отсутствие логики: ДОТ пытаются критиковать за то, что украинские бойцы не будут голодными

Отсутствие логики: ДОТ пытаются критиковать за то, что украинские бойцы не будут голодными

15 марта 2024, 12:36  •  334193 просмотра
Мэра Винницы Моргунова "пристыдили" минимальными расходами из бюджета на помощь украинской армии: детали

Мэра Винницы Моргунова "пристыдили" минимальными расходами из бюджета на помощь украинской армии: детали

15 марта 2024, 08:49  •  348688 просмотра
Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме: что известно

Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме: что известно

13 марта 2024, 09:59  •  416436 просмотра

Польские власти договорились с фермерами о запрете транзита из Украины части агропродукции - СМИ

Польша соглашается временно запретить транзит определенной сельскохозяйственной продукции из Украины с 1 апреля и предоставить субсидии фермерам после протестов.

Экономика •   •  21483 просмотра
Польские власти договорились с фермерами о запрете транзита из Украины части агропродукции - СМИ

Водоснабжение в США сталкивается с "парализующими кибератаками" со стороны враждебных стран - администрация Байдена

Администрация Байдена предупредила губернаторов американских штатов, что враждебные иностранные государства осуществляют разрушительные кибератаки, направленные на критически важные коммунальные предприятия водоснабжения и водоотведения по всей территории Соединенных Штатов, создавая риски перебоев в поставках чистой питьевой воды и накладывая значительные расходы.

Новости Мира •   •  17622 просмотра
Водоснабжение в США сталкивается с "парализующими кибератаками" со стороны враждебных стран - администрация Байдена

На оккупированной Херсонщине российские военные боятся украинских партизан - "АТЕШ"

В оккупированном Геническе российские военные пытаются скрыть свою военную принадлежность, снимая знаки различия и переодеваясь в гражданскую одежду из-за страха перед растущим партизанским движением в городе.

Война •   •  19472 просмотра
На оккупированной Херсонщине российские военные боятся украинских партизан - "АТЕШ"

За первые два месяца 2024 года произошло 33 аварии по вине детей - Опендатабот

За первые два месяца 2024 года в Украине произошло 2 829 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. 33 ДТП произошли с участием детей, что вдвое больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Общество •   •  15801 просмотра
За первые два месяца 2024 года произошло 33 аварии по вине детей - Опендатабот

Корпорация "КУБ" предложила военным ВСУ улучшенные условия приобретения жилья

Корпорация "КУБ" предложила военным ВСУ улучшенные условия приобретения жилья.

Новости Бизнеса •   •  14230 просмотра
Корпорация "КУБ" предложила военным ВСУ улучшенные условия приобретения жилья

Украина без боеприпасов сумела с 24 февраля 2022 года освободить 50% оккупированных территорий - Кулеба

С 24 февраля 2022 года Украине удалось освободить 50% оккупированных территорий без боеприпасов, несмотря на продолжающееся уничтожение Россией сел и тактику "мясных штурмов", и она ищет у союзников средства ПВО, боеприпасы, беспилотники и ракеты дальнего радиуса действия, чтобы противостоять российским силам.

Война •   •  17271 просмотра
Украина без боеприпасов сумела с 24 февраля 2022 года освободить 50% оккупированных территорий - Кулеба

Укрепления на пограничье Черниговщины смогут значительно замедлить врага в случае попытки наступления - ОК "Север"

На границе Черниговской области уже несколько месяцев продолжаются фортификационные работы, создаются оборонительные рубежи и инженерные заграждения, которые значительно замедлят врага в случае попытки наступления.

Война •   •  20743 просмотра
Укрепления на пограничье Черниговщины смогут значительно замедлить врага в случае попытки наступления - ОК "Север"

Более 670 ипотечных кредитов на сумму 1,1 млрд гривен выдали банки Украины в январе

В январе 2024 года украинские банки выдали 676 ипотечных кредитов на сумму 1,1 миллиарда гривен, большинство из которых были выданы в рамках программы доступного жилья eHouse и сосредоточены в Киевской, Одесской, Львовской и Винницкой областях.

Экономика •   •  4390 просмотра
Более 670 ипотечных кредитов на сумму 1,1 млрд гривен выдали банки Украины в январе

Более 670 ипотечных кредитов на сумму 1,1 млрд гривен выдали банки Украины в январе

В январе 2024 года украинские банки выдали 676 ипотечных кредитов на сумму 1,1 миллиарда гривен, большинство из которых были выданы в рамках программы доступного жилья eHouse и сосредоточены в Киевской, Одесской, Львовской и Винницкой областях.

Экономика •   •  2134 просмотра
Более 670 ипотечных кредитов на сумму 1,1 млрд гривен выдали банки Украины в январе

В Эстонии ремонтируют муниципальные квартиры для украинских беженцев

В эстонском городе Силламяэ 11 муниципальных квартир были отремонтированы и сдаются в аренду украинским беженцам по доступной цене, при этом город покрывает часть арендной платы, а беженцы оплачивают коммунальные услуги.

Общество •   •  16149 просмотра
В Эстонии ремонтируют муниципальные квартиры для украинских беженцев