Польские дальнобойщики снова заблокировали проезд грузовиков через "Дорогуск-Ягодин"

В Польше дальнобойщики сегодня, 18 декабря, снова заблокировали проезд грузовиков через "Дорогуск - Ягодин". Организаторы протеста планируют пропускать только по одному грузовику в час. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Госпогранслужбу.

Сегодня, после 15:00, польские перевозчики начали акцию протеста на подъездных путях к пункту пропуска "Дорогуск - Ягодин". О ее начале информация поступила от пограничной стражи Республики Польша. Организаторы протеста планируют пропускать только по 1 грузовому автомобилю в час - говорится в сообщении ГПСУ.

В то же время, польские перевозчики обещают пропускать транспортные средства с грузами безопасности и гуманитарного характера и те, которые перевозят животных, продукты, которые быстро портятся и тому подобное.

Кроме этого, по имеющейся информации, протестующие не планируют препятствовать движению автобусов, указали в ГПСУ.

Дополнение

Протестующие анонсировали возобновление блокады пункта пропуска (ПП) "Дорогуск-Ягодин" с 14:30 по киевскому времени в понедельник, 18 декабря. Также сообщалось, что блокаду крупнейшего на польско-украинской границе, будет проводить объединение польских фермеров "Объединенное село".