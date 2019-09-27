Польские СМИ: решение суда против "Газпрома" защитило Польшу от перебоев с поставками газа
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. Решение Европейского суда юстиции об отмене права "Газпрома" на полную мощность использовать ресурсы газопровода OPAL защитило страну от возможных проблем с поставками газа. Об этом заявил глава государственной нефтегазовой компании Польши PGNiG Петр Возняк в ходе 5-го Национального экономического саммита, пишет BiznesAlert, передает УНН.
"Тот объем газа, на который "Газпром" должен сократить использование OPAL, будет передаваться через Украину, через Дроздовичи, и должен попасть в Польшу", - заявил глава компании PGNiG.
По его словам, если бы суд принял данное решение не сейчас, а в 2021 году, то Польша столкнулась бы с "трагическими перебоями" в поставках газа на юго-востоке страны.
Напомним, что OPAL – это сухопутное продолжение газопровода "Северный поток" по территории Германии, доставляющего газ из России в страны Евросоюза, минуя транзитные страны. Является одним из крупнейших инфраструктурных энергетических проектов в Германии.
28 октября 2016 года Европейская комиссия дала добро на то, что "Газпром" будет использовать 80% мощности OPAL к 2033 году, благодаря чему он мог прокачивать больше газа из России в Германию через "Северный поток".
В сентябре 2019 года Суд ЕС вынес решение в пользу польського энергетического концерна PGNiG, ограничив использование российским "Газпромом" газопровода OPAL.