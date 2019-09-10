Польша выиграла дело относительно использования Газпромом газопровода Opal
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Суд ЕС вынес решение в пользу польського энергетического концерна PGNiG, ограничив использование российским "Газпромом" газопровода Opal. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу министерства энергетики Польши.
"Позитивное для Польши решение суда ЕС - еще одно, после принятия Газовой директивы, событие, которое положит конец монополии Газпрома в Европе", - прокомментировал министр энергетики страны Кшиштоф Чужевский.
Газопровод Opal является продолжением наземного газопровода Nord Steam, который находится на территории Германии, он также расположен вдоль польской западной границы.
В 2016 году Европейская комиссия вынесла решение, которое позволяло Газпрому использовать всю мощность газопровода. В том же году польское правительство подало жалобу в суд ЕС первой инстанции, об отмене решения Еврокомиссии. Литва и Латвия также выказали свою поддержку касательно данного судебного разбирательства.
Сегодня же суд ЕС вынес позитивное для Польши решение.
"Решение Суда ЕС имеет большое значение, беря во внимание прекращение действия соглашения о транзите российского газа через Украину. Из-за ограниченной возможности использования газопровода Opal Газпрому придется сократить использование Nord Stream, поэтому он, вероятно, не сможет полностью отказаться от транзита газа через Украину и будет вынужден продолжать трехсторонние переговоры с Еврокомиссией и Украиной. Победа Польши в этом случае снижает вероятность серьезного газового кризиса в Украине, который может также ударить по другим странам региона, включая Польшу", - заключил Чужевский.
Напомним, в 2017 году суд Германии постановил, что причин для ограничения доступа "Газпрома" к немецкому газопроводу Opal нет, отвергнув иск польских компаний.
Напомним, в Газпроме заявили, что именно поставки газа, а не транзит, главный вопрос переговоров с Украиной.