Польща виграла справу щодо використання Газпромом газопроводу Opal
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Суд ЄС виніс рішення на користь польського енергетичного концерну PGNiG, обмеживши використання російським "Газпромом" газопроводу Opal. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу міністерства енергетики Польщі.
"Позитивне для Польщі рішення суду ЄС - ще одна, після ухвалення Газової директиви, подія, яка покладе край монополії Газпрому в Європі", - прокоментував міністр енергетики країни Кшиштоф Чужевський.
Газопровід Opal є продовженням наземного газопроводу Nord Steam, який пролягаэ на території Німеччини, він також розташований уздовж польського західного кордону.
У 2016 році Європейська комісія винесла рішення, яке дозволяло Газпрому використовувати всю потужність газопроводу. У тому ж році польський уряд подав скаргу в суд ЄС першої інстанції, про скасування рішення Єврокомісії. Литва і Латвія також заявили свою підтримку щодо цього судового розгляду.
Сьогодні ж суд ЄС виніс позитивне для Польщі рішення.
"Рішення Суду ЄС має велике значення, беручи до уваги припинення дії угоди про транзит російського газу через Україну. Через обмежену можливість використання газопроводу Opal Газпрому доведеться скоротити використання Nord Stream, тому він, ймовірно, не зможе повністю відмовитися від транзиту газу через Україну і буде змушений продовжувати тристоронні переговори з Єврокомісією і Україною. Перемога Польщі у цьому випадку знижує ймовірність серйозноъ газової кризи в Україні, яка може також вдарити по інших країнах регіону, включаючи Польщу", - резюмував Чужевський.
Нагадаємо, у 2017 році суд Німеччини ухвалив рышення, що причин для обмеження доступу "Газпрому" до німецького газопроводу Opal немає, відкинувши позов польських компаній.
Як повідомляв УНН, у "Газпромі" заявили, що саме поставки газу, а не транзит, головне питання переговорів з Україною.