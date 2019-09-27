Польські ЗМІ: рішення суду проти "Газпрому" захистило Польщу від перебоїв з поставками газу
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. Рішення Європейського суду юстиції про скасування права "Газпрому" на повну потужність використовувати ресурси газопроводу OPAL захистило країну від можливих проблем з поставками газу. Про це заявив голова державної нафтогазової компанії Польщі PGNiG Петро Возняк під час 5-го Національного економічного саміту, пише BiznesAlert, передає УНН.
"Той обсяг газу, на який "Газпром" повинен скоротити використання OPAL, буде передаватися через Україну, через Дроздовичі, і повинен потрапити в Польщу", - заявив голова компанії PGNiG.
За його словами, якби суд ухвалив це рішення не зараз, а у 2021 році, то Польща зіткнулася б з "трагічними перебоями" в постачаннях газу на південному сході країни.
Нагадаємо, що OPAL - це сухопутне продовження газопроводу "Північний потік" по території Німеччини, що доставляє газ з Росії до країн Євросоюзу, минаючи транзитні країни. Є одним з найбільших інфраструктурних енергетичних проектів у Німеччині.
28 жовтня 2016 року Європейська комісія дала добро на те, що "Газпром" буде використовувати 80% потужності OPAL до 2033 року, завдяки чому він міг прокачувати більше газу з Росії до Німеччини через "Північний потік".
У вересні 2019 року Суд ЄС виніс рішення на користь польського енергетичного концерну PGNiG, обмеживши використання російським "Газпромом" газопроводу OPAL.