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Польські ЗМІ: рішення суду проти "Газпрому" захистило Польщу від перебоїв з поставками газу

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 вересня. УНН. Рішення Європейського суду юстиції про скасування права "Газпрому" на повну потужність використовувати ресурси газопроводу OPAL захистило країну від можливих проблем з поставками газу. Про це заявив голова державної нафтогазової компанії Польщі PGNiG Петро Возняк під час 5-го Національного економічного саміту, пише BiznesAlert, передає УНН.

Польські ЗМІ: рішення суду проти "Газпрому" захистило Польщу від перебоїв з поставками газу

"Той обсяг газу, на який "Газпром" повинен скоротити використання OPAL, буде передаватися через Україну, через Дроздовичі, і повинен потрапити в Польщу", - заявив голова компанії PGNiG.

За його словами, якби суд ухвалив це рішення не зараз, а у 2021 році, то Польща зіткнулася б з "трагічними перебоями" в постачаннях газу на південному сході країни.

Нагадаємо, що OPAL - це сухопутне продовження газопроводу "Північний потік" по території Німеччини, що доставляє газ з Росії до країн Євросоюзу, минаючи транзитні країни. Є одним з найбільших інфраструктурних енергетичних проектів у Німеччині.

28 жовтня 2016 року Європейська комісія дала добро на те, що "Газпром" буде використовувати 80% потужності OPAL до 2033 року, завдяки чому він міг прокачувати більше газу з Росії до Німеччини через "Північний потік".

У вересні 2019 року Суд ЄС виніс рішення на користь польського енергетичного концерну PGNiG, обмеживши використання російським "Газпромом" газопроводу OPAL.

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