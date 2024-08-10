Польша с понедельника начинает ремонтные работы в одном из пунктов пропуска

С понедельника, 12 августа, по информации предоставленной от польской стороны, начнутся ремонтные работы асфальтового покрытия в пункте пропуска "Гребенное - Рава-Русская". Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что замена покрытия может вызвать осложнения движения и длительное время ожидания, в частности на въезд и выезд в/из Польши грузового направления и на легковом направлении на въезд в Украину.

Предварительно работы продлятся до 12 сентября 2024 года.

Просим граждан учесть информацию и по возможности выбирать другие пункты пропуска для пересечения границы, - говорится в сообщении.

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