Польша с понедельника начинает ремонтные работы в одном из пунктов пропуска
Киев • УНН
С 12 августа Польша начнет ремонт асфальта в пункте пропуска "Гребенное - Рава-Русская". Работы продлятся до 12 сентября 2024 года и могут вызвать осложнения движения и длинные очереди.
С понедельника, 12 августа, по информации предоставленной от польской стороны, начнутся ремонтные работы асфальтового покрытия в пункте пропуска "Гребенное - Рава-Русская". Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что замена покрытия может вызвать осложнения движения и длительное время ожидания, в частности на въезд и выезд в/из Польши грузового направления и на легковом направлении на въезд в Украину.
Предварительно работы продлятся до 12 сентября 2024 года.
Просим граждан учесть информацию и по возможности выбирать другие пункты пропуска для пересечения границы,
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