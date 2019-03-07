Польша увеличит расходы на оборону до 2,5% ВВП
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Правительство подготовило законопроект по увеличению бюджета на оборону до уровня 2,5% ВВП до 2030 года, – сообщил президент Польши Анджей Дуда, подчеркнув, что проект готовился по его распоряжению, передает УНН со ссылкой на Радио Польша.
"Надеюсь, что этот уровень будет достигнут уже в 2024 году. Учитывая необходимость развития и модернизации Вооруженных сил, я и в дальнейшем намерен заботиться о постоянном увеличении расходов на оборону", - сказал глава государства.
Согласно госбюджету этого года, на расходы, связанные с обороной, предназначено 44,7 миллиарда злотых, то есть, 2% ВВП.
Напомним, УНН ранее сообщал, что на оборону и безопасность в Государственном бюджете Украины на 2019 год заложено почти 212 млрд гривен.
Отметим, что министр обороны Украины С. Полторак отмечал , что в 2019 году зарплата военных увеличилась более чем на 30%.