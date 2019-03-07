Польща збільшить витрати на оборону до 2,5% ВВП
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Уряд підготував законопроект щодо збільшення бюджету на оборону до рівня 2,5% ВВП до 2030 року, - повідомив президент Польщі Анджей Дуда, підкресливши, що проект готувався за його розпорядженням, передає УНН з посиланням на Радіо Польща.
"Сподіваюся, що цей рівень буде досягнуто вже в 2024 році. З огляду на необхідність розвитку і модернізації Збройних сил, я і надалі маю намір піклуватися про постійне збільшення витрат на оборону", - сказав глава держави.
Відповідно до держбюджету цього року, на витрати, пов'язані з обороною, призначене 44,7 мільярда злотих, тобто, 2% ВВП.
Нагадаємо, УНН раніше повідомляв, що на оборону і безпеку в Державному бюджеті України на 2019 рік закладено майже 212 млрд гривень.
Відзначимо, що міністр оборони України С. Полторак відзначав, що в 2019 році зарплата військових збільшилася більш ніж на 30%.