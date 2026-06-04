Полька Майя Хвалинская победила "нейтральную" россиянку и пробилась в финал Ролан Гаррос
Киев • УНН
Польская теннисистка Майя Хвалинская обыграла Диану Шнайдер в двух сетах. В финале она встретится с Миррой Андреевой, которая выбила Марту Костюк.
Польская теннисистка Майя Хвалинская в полуфинале Ролан Гаррос одолела "нейтральную" россиянку диану шнайдер и вышла в финал турнира, где встретится с другой россиянкой - миррой андреевой, которая сегодня победила украинку Марту Костюк, передает УНН.
Детали
Первый сет, который длился 1 час 18 минут, Хвалинская выиграла со счетом 7:6. Во втором сете Хвалинская также одержала победу - 6:4.
Хвалинская в финале турнира встретится с "нейтральной" россиянкой миррой андреевой.
Напомним
Украинская теннисистка Марта Костюк, уступив в полуфинале "нейтральной" россиянке мирре андреевой на Ролан Гаррос, покидает турнир.