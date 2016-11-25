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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

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Политзаключенный о пресс-конференции В.Януковича: жаль, что не нашел в себе силы признать ошибки и умрет трусом

Киев • УНН

 • 9461 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Бывший политзаключенный Геннадий Афанасьев, комментируя пресс-конференцию экс-президента Виктора Януковича, выразил сожаление, что последний не нашел в себе силы признать ошибки. Об этом Г.Афанасьев написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

Политзаключенный о пресс-конференции В.Януковича: жаль, что не нашел в себе силы признать ошибки и умрет трусом

"Что же с него взять, когда как говорит Н.Савченко "клепки не хватает". Жаль, что не нашел в себе силы признать ошибки. Жаль, что умрет трусом среди людей, которые его презирают. Жаль, что предал самого себя и является для себя и для собственной семьи наибольшим наказанием. Нет больше у него ни Родины, ни духа Казачьего. Все потерял. Продал Душу дьяволу москальскому", - написал Г.Афанасьев.

Вместе с тем, он отметил, что экс-президент "позволил нам найти собственную идентичность".

"Хорошо, что открыл глаза целой нации. Хорошо, что останется посмешищем для будущих поколений, которые не забудут. В.Янукович является прекрасным образцом для сравнения того, каким может быть президент. Сегодня мы имеем представителя народа совсем другого рода. Растет сознание, растет народ, растет власть. У нас великое будущее", - подчеркнул Г.Афанасьев.

Напомним, в России Геннадию Афанасьеву инкриминировали создание на территории Крыма террористического сообщества и приговорили в 2015 году к семи годам заключения. Геннадий Афанасьев и еще один украинец Юрий Солошенко вернулись в Украину с российской заключения 14 июня 2016 г.

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