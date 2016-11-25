Політв'язень про прес-конференцію В.Януковича: шкода, що не знайшов сили визнати помилки і помре боягузом

"Що ж з нього взяти, коли як каже Н.Савченко "клепки не вистачає". Шкода, що не знайшов сили визнати помилки. Шкода, що помре боягузом серед людей які його зневажають. Шкода, що зрадив самому собі і є для себе та для власної родини найбільшим покаранням. Нема більше в нього ані Батьківщини, ані духу Козацького. Все втратив. Продав Душу дьяволу москальскому", - написав Г.Афанасьєв.

Разом з тим, він відзначив, що екс-президент "дав змогу нам віднайти власну ідентичність".

"Добре, що розплющив очі цілій нації. Добре, що залишиться посміховиськом для майбутніх поколінь, які не забудуть. В.Янукович є чудовим зразком для порівняння того, яким може бути президент. Сьогодні Ми маємо представника народу зовсім іншого ґатунку. Зростає свідомість, зростає народ, зростає влада. В нас величне майбутнє", - наголосив Г.Афанасьєв.

Нагадаємо, у Росії Геннадію Афанасьєву інкримінували створення на території Криму терористичного співтовариства і засудили у 2015 році до семи років ув’язнення. Геннадій Афанасьєв і ще один українець Юрій Солошенко повернулися в Україну з російського ув’язнення 14 червня 2016 року.