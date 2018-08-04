Политзаключенный Костенко прибыл в посольство Украины в Москве
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. Крымчанин Александр Костенко, который освободился из российской колонии, вместе с украинскими консулами прибыл в посольство Украины в Москве под утро, в 5. Об этом на своей странице в Facebook сообщила первый заместитель председателя ВР Ирина Геращенко, передает УНН.
"... как сообщил Госсекретарь МИД Украины Заяц, крымчанин Александр Костенко вместе с нашими консулами прибыли в наше посольство в Москве под утро, в 5. После короткого отдыха собираются на Киев", - написала Геращенко.
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Она еще раз подчеркнула, что "планируется, что вернутся в Украину в понедельник-вторник и обойдется без сюрпризов на границе".
Как сообщал УНН, украинский политзаключенный Александр Костенко вышел на свободу после отбывания наказания в Кировской области РФ и сейчас направляется в Москву.