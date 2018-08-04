Політв’язень Костенко прибув до посольства України у Москві
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. Кримчанин Олександр Костенко, який звільнився з російської колонії, разом з українськими консулами прибув до посольства України в Москві під ранок, о 5. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила перший заступник голови ВР Ірина Геращенко, передає УНН.
"...як поінформував Держсекретар МЗС України Заєць, кримчанин Олександр Костенко разом з нашими консулами прибули до нашого посольства в Москві під ранок, о 5. Після короткого відпочинку збираються на Київ", - написала Геращенко.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Звільненому з російської тюрми політв’язню Костенко вже знайшли житло
Вона ще раз наголосила, що "планується, що повернуться в Україну у понеділок-вівторок і що обійдеться без сюрпризів на кордоні".
Як повідомляв УНН, український політв’язень Олександр Костенко вийшов на волю після відбування покарання у Кіровській області РФ і наразі прямує до Москви.