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Політв’язень Костенко прибув до посольства України у Москві

Політв’язень Костенко прибув до посольства України у Москві

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 серпня. УНН. Кримчанин Олександр Костенко, який звільнився з російської колонії, разом з українськими консулами прибув до посольства України в Москві під ранок, о 5. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила перший заступник голови ВР Ірина Геращенко, передає УНН.

"...як поінформував Держсекретар МЗС України Заєць, кримчанин Олександр Костенко разом з нашими консулами прибули до нашого посольства в Москві під ранок, о 5. Після короткого відпочинку збираються на Київ", - написала Геращенко.

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Вона ще раз наголосила, що "планується, що повернуться в Україну у понеділок-вівторок і що обійдеться без сюрпризів на кордоні".

Як повідомляв УНН, український політв’язень Олександр Костенко вийшов на волю після відбування покарання у Кіровській області РФ і наразі прямує до Москви.

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